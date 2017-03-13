觀旅局舉辦台南公園「百年‧瞬間」攝影比賽
今年適逢台南公園滿百歲，為慶祝這處台南人最值得回憶、並擁豐富生態資源的公園百歲生日，觀光旅遊局除陸續舉辦系列活動外，6月17日生日當天，更要進行「水瀑」啟動儀式，還特別祭出10萬獎金舉辦「百年‧瞬間」攝影比賽徵件。
觀旅局表示，為慶祝台南公園百歲生日，特邀請全國朋友一同來紀錄這座百年公園之美，並探索公園內的豐富人文、生態、景緻，希望透過不同鏡頭的取景，為台南公園說故事，讓影像故事引起更多人的迴響與共鳴。
本次攝影比賽最高獎金3萬元，獎次名額共計高達33名，收件期間自106年5月1日起至5月15日，歡迎愛好攝影藝術人士踴躍參加，作品請寄送至台南市中西區民生路二段198號 中華南群攝影學會秘書處，並請於信封註明台南公園「百年‧瞬間」攝影比賽。
此外，為讓全國民眾及遊客在與這座百年公園一同歡慶的同時，還可暢遊周邊321巷藝術聚落、台南文化創意產業園區及即將盛開的東豐路木棉花道等景點，駐留台南來趟深度之旅，品嚐台南美食，觀旅局特別結合旅行業者、飯店業者等推出「台南公園百年慶優惠專案」。
這項專案不僅結合台南景點、美食小吃、特色巷弄等的一日、二日套裝遊程，更針對自由行的民眾，只要出示在台南公園合影照、打卡或其它業者指定動作，即可享住宿7折起等多家飯店住宿優惠，歡迎大家呼朋引伴來趟台南公園百年慶藝文之旅。
(中時)
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