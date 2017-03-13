屏東鳳梨3月開始大出 今年甜度增加
屏東鳳梨3月開始產量大增，預計4月時達最大量。今年因受到暖冬氣候影響，鳳梨個頭比往年小，但味道更甜，甜度高達18、19度，對喜愛鳳梨的消費者是一大福音。屏東沿山公路兩旁屬砂礫地偏酸土壤，適合鳳梨生長，產出的鳳梨品質極佳。
農糧署南區分署長姚志旺說，全台鳳梨田約1萬公頃，屏東占3000公頃最多。因地利之便，屏東鳳梨產期最早，每年12月底1月初就陸續上市，不過此時多以外銷日本、大陸為主。3月開始屏東鳳梨產量明顯增加，最晚可生產到6、7月。
3月的鳳梨帶有酸味，4月的則較甜，口味因人而異，但都非常好吃。今年因受暖冬氣候影響，加上雨水少，屏東鳳梨較小顆，但甜度提高；整體產量和去年差不多，目前1台斤拍賣價20多元，價格比去年稍好。
銀獅農場位於高樹鄉沿山公路一帶，生產優質的金鑽鳳梨，農場祖傳三代種植鳳梨，種植面積達35公頃。年輕農場主人洪銘聰有碩士學位，原本在科技業上班，5年前因有感父母年紀增長，決心返鄉務農。
目前農場的鳳梨以內銷為主，和國內幾家量販超市及飲料店都有契作，因品質穩定，在量販超市及飲料店都已建立好口碑，深受消費者喜愛。洪銘聰說，屏東鳳梨的品質極佳，尤其3、4兩個月，是品嘗屏東鳳梨最佳時機，喜愛鳳梨的民眾不要錯過。
(中時)
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