綠委提管制假新聞 府：各國高度重視議題
針對民進黨立委提案《反滲透法》對應假新聞的等問題，總統府發言人黃重諺表示，沒有評論，但他強調，透過網路散佈不實訊息的新型態安全威脅，確實現在也是各國高度重視的國家安全議題，也正在研究各種包括立法在內的反制措施，以維護國民的安全跟國家的自由民主。
黃重諺指出，國會議員依據他們的憲法職權，就他們關切的議題，提出立法的方向或思考，我們沒有評論。
黃重諺表示，有關包括假新聞在內等，透過網路散佈不實訊息的新型態安全威脅，確實現在也是各國高度重視的國家安全議題，也正在研究各種包括立法在內的反制措施，以維護國民的安全跟國家的自由民主。
他說，事實上，也不僅在政府部門，包括許多重要的國際媒體也都投入相關的工作。例如：不久前包括法新社在內，許多國際媒體聯合要反制法國總統大選期間可能出現的假新聞。例如：臉書也從事相關的機制開發。這不只是一個部門的事情，更一該是公共訊息相關的每一個部門的共同合作。
他也舉例，各國處理類似威脅的例子；不久前德國「聯邦憲法保衛局」（BfV）就證實有組織的假新聞操作試圖干擾德國的選舉；歐洲經濟合作組織（OSCE）也受到試圖破壞有「基礎設施性質」的網路架構。美國的在歐巴馬政府時期，也正式簽署「波特曼—墨菲反宣傳法案（Portman-Murphy Counter-Propaganda Bill）」（簡稱「反宣傳法」）反制來自其他國家包括以假新聞的方式帶來安全上的威脅。
(旺報)
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