Uber給啟示 賀陳旦：既有業者不是拚青春就可營運

今交通部舉辦「公路公共運輸計畫成果與展望研討會」，從早上9點10分進行到晚間5點半，交通部長賀陳旦主持最後一場綜合座談，賀陳旦表示，過去7年兩期公路公共運輸補助計畫花了270億元，但成效還不足。

賀陳旦說，他其實也不太相信公共運輸市占率有16％，其實是高估的，他也認為交通部推展公共運輸沒有真正目標性，必須採取更嚴肅的態度，「連個目標都搞不清楚，這件事情讓我很傷腦筋。」

賀陳旦說，油價自2013年2月份達到最高後，不斷下跌，加上貨物稅減免，大家多買休旅車，連續假期越來越多車上路，「如果整個社會維持這樣的價值觀，推動公共運輸很困難。」但他說還是有一些機會，如已發展電子票證的多卡通，但關鍵不止於裝上機器後就好，一卡通成為第二家全國化票證公司，但應舉一反三去想運用加值性服務，「我們沒有去想這件事情可惜了。」

再來，賀陳旦說，手機的普及也有助發展DRTS（需求反應式運輸服務），因為不再只靠公部門承辦人員，或有賴業者成立社區客服中心，手機就可以自己成立社群。另外，行政院支持交通部推動為期4年的ITS計畫（智慧運輸），未來可結合商機。

另外，高雄市有推動DRTS，是透過補助計程車取代暨有虧損嚴重的客運路線，對此，賀陳旦強調，他不希望Uber議題就過去了，「你不知道哪裡會有追兵殺過來，不是只要拚青春就可繼續營運，白牌車（Uber）就進來了，公車業者如果不做好好規劃，走出一條路來，政府也可能補助每公里較便宜的單價，提供更好的產品。」他指出，手機已結合健康檢查、遠距教學及電子商務等服務，他期待未來可研發叫車服務。

賀陳旦指出，一例一休後，有正當性調整票價排班，可以實踐以分區、分產品性質，重新審視票價補貼、審核辦法。

賀陳旦表示，市區公車平均車齡只有4.2年，「已經算是很新，我們還要不要繼續花這個錢？」公路公共運輸人次在2014年達到最高峰12.35億人次，2015年降到12.2億人次，應思考跌下來是什麼原因。

他說，今年會有新的4G頻段釋出，希望跟NCC溝通，釋出頻寬給業者要加一些義務條件，業者應該想辦法做創新事務，如第三方支付及社群，最好要創造商業模式，否則時機就過去了。

(中時)