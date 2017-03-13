駐韓美軍部署「灰鷹」無人機 反制北韓

「灰鷹」無人攻擊機。（資料來源：摘自韓聯社）

韓聯社13日引據南韓軍方消息報導，美國陸軍開始向駐韓美軍群山基地部署連級「灰鷹」無人攻擊機部隊，而其任務包括，在朝鮮半島軍情告急時飛赴平壤，摧毀北韓戰爭指揮部，乃至執行「斬首」北韓領導人金正恩的任務。南韓軍方預測，「灰鷹」入韓將觸動平壤當局的敏感神經。

據報導，該「灰鷹連」駐紮於黃海之東、南韓西海岸的群山，配屬美軍第2師第2航空旅。負責處理、利用及傳播其圖像情報的配套人力，也將與「灰鷹連」一同駐韓。此次部署經美國空軍和南韓軍方協商，旨在落實美陸軍每個師級建制都部署「灰鷹連」的方針。

「灰鷹（MQ-1C）」是由「捕食者（MQ-1）」改進而來的最新型無人攻擊機，身長8米，翼展17米，屬於中空長航時無人機，能以280公里的時速不間斷飛行30個小時，作戰半徑覆蓋朝鮮半島，可晝夜連續高畫質監控半島全境。該機可掛載4枚射程約8公里的「地獄火」反坦克飛彈和4枚最新的GBU-44/B「蝰蛇打擊」小型精準導引炸彈，能直接打擊南北韓軍事分界線以北的主要目標。

韓聯社指出，美軍「灰鷹」與深入敵後的特種部隊搭配運用，有望最大限度發揮威力。「灰鷹連」將在北至38度線的南韓空域巡航蒐集北韓軍情，或在軍情告急時北飛平壤執行「斬首」任務，從空中精確打擊金正恩等北韓首腦機關，摧毀戰爭指揮部。南韓軍方預測，「灰鷹」入韓將觸動平壤當局的敏感神經。

「灰鷹」曾於2015年在群山基地首度試飛，並成功透過無線信號向比翼齊飛的一架AH-64「阿帕契」武裝直升機傳遞情報。駐韓美軍原計劃在「有事時」向朝鮮半島臨時出動「灰鷹」，如今決定常年駐韓，體現了對北韓核武威脅愈演愈烈的高度警惕。

駐韓美軍麾下的無人偵察機還有營級部隊配備的RQ-11B「大烏鴉」無人機和旅級部隊配備的RQ-7B「影子」無人機。

(中時)