WBC》就差2人次！讓墨西哥無緣晉級
由於委內瑞拉13日不敵墨西哥，使得經典賽D組形成三隊互咬，最後比較對戰失分率，由委內瑞拉和義大利取得加賽資格，但事實上出線的兩隊，失分都比墨西哥來得多，委內瑞拉失分率更僅勝墨西哥0.013！委內瑞拉能出線，與義大利的10局苦戰，如今卻反扮演他們的「關鍵10局」。
依照今年經典賽新制，若分組出現一隊晉級、另外三隊互咬的局面，將依照對戰失分率(總失分／總防守局數)，來決定哪兩隊能參與加賽。比較D組三隊的失分率，義大利1.053、委內瑞拉1.105，遭淘汰的墨西哥則是1.118，與委內瑞拉的差距顯然不多。
進一步看到數據，墨西哥2場皆戰到9局，失19分是三隊最少；但會被淘汰，關鍵就是首戰遭義大利逆轉時，1個人都沒解決，所以只算完成8局守備，讓他們計算時，總局數只有17局。反觀失21分的委內瑞拉，對戰墨西哥守滿9局，但因為和義大利有一場10局延長賽，讓他們因總局數19局驚險出線。
若失分不變，照一般棒球解決1人次算0.1局，墨西哥首戰解決2人次才輸，那失分率就會降到約1.105，能打加賽的就不會是委內瑞拉，無奈新制上路，他們也只能欣然接受。首度改制就出現失分少卻被淘汰的現象，《NBCSports》記者拜爾(Billy Baer)認為還是回歸單比得失分，會是比較好的方式。
(中時電子報)
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