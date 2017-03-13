史博館施展時尚魔法 讓常玉畫中花朵開

「相思巴黎─館藏常玉展」史博館珍藏盡出，民眾除了近距離欣賞常玉晚期最好的作品，同時推出系列教育活動，以混搭時尚的概念，邀請民眾用創意讓常玉的藝術走入生活。

常玉兼具東方與西方、傳統與現代的藝術創作特質，猶如進行跨文化的藝術融合，令人耳目一新。延續常玉兼容並蓄的創作精神，史博館連結當代流行的「混搭(Fusion)」概念，規畫一系列教育推廣活動，安排多種異媒材手作和生活美學體驗，讓民眾從不同角度感受常玉的藝術，也藉機思考當代生活中各種混搭的可能性。

【花兒開在史博館─用創意讓常玉畫中花活起來】報名活動(3/19)，以趣味性、互動性的方式，激發小朋友對常玉及其作品的興趣，將帶領小朋友運用對自己重要的現成物品與祝福符號進行創作。

兩場免費體驗活動有兒童節(4/4)【常玉帶著走─小手帕絹版體驗】，以常玉的動物系列作品為本，以簡練的線條製版，讓小朋友用絹印方式，將常玉筆下的動物轉印在手帕上，作為未來生活中可以使用和搭配的配件。

母親節前夕(5/7)【剪出我的美媽媽】以常玉女性作品為發想，讓民眾運用創意，以多樣色彩裁剪出獨一無二的常玉風格小卡片，獻給親愛的媽咪。

展覽期間鼓勵喜愛常玉的民眾週三午後相約史博館，推出【常玉沙龍在史博】(4/12、4/26、5/10、5/24、5/14、6/28)，揪團一起賞畫、品茗外加伴手禮，體驗超值的生活美學。除安排專人導覽外，報名參加的民眾會在4樓的常玉咖啡館享用精緻午茶，同時欣賞大台北市中心美麗的荷花池。

還有限量的常玉精製手帕。另一款結合創作的報名活動【捻一朵常玉的花】(5/28)以常玉花系列作品為創作基底，結合繡線、羊毛氈等異材質。

(中時)