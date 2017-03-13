乳房攝影巡迴車 跨海澎湖實施篩檢活動

高雄安泰醫院乳房攝影巡迴車於3月18日至29日來到澎湖，提供45歲至69歲婦女及40至44歲有乳癌家族病史婦女（每二年一次）實施乳房攝影檢查。馬公市第二衛生所所屬澎南轄區(鐵線里、鎖港里、山水里、五德里、井垵里、時裡里、風櫃里)。

排定於3月18日(星期六)上午8點至12點、下午2點至8點半馬公市第二衛生所； 3月22日(星期三) 上午8點至下午1點，下午4點至8點半馬公市第二衛生所；3月28日(星期二)，上午8點至12點馬公市風櫃里社區活動中心，下午2點至5點半時裡社區活動中心，下午6點至8點半山水里社區活動中心，為轄區婦女做篩檢。

從未做過乳房攝影的婦女請來電預約篩檢時間，以節省寶貴等候時間，檢查時請攜帶身分證明文件、健保IC卡，馬公市第二衛生所誠摯邀請轄區婦女，一起?自己身體健康來把關，請把握良機踴躍接受檢查。

馬公市第二衛生所另設有各項癌症篩檢，為鄉親提供持續性的服務，有子宮頸癌篩檢：30歲-69歲(37-76年次)婦女，每年1次子宮頸抹片檢查；口腔癌篩檢：30歲以上有嚼食檳榔或吸菸習慣的民眾，每2年1次口腔黏膜檢查；大腸癌篩檢：50歲-75歲(32-56年次)民眾，每2年1次糞便潛血檢查；以上皆為政府補助，歡迎符合資格的民眾攜帶健保卡踴躍前來檢查，以期早期發現、早期治療。馬公市第二衛生所洽詢電話9951797。

(中時)