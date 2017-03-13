響應新南向招外籍生 台南祭千萬獎學金

台南市政府響應新南向政策，由市長賴清德帶領12所大學組成的「台南市大學聯盟」，4日至11日到越南、馬來西亞等國家招生，將結合產學界祭出超過新台幣1000萬元獎學金。

台南市政府今天舉行此行出訪成果記者會，12所大學的代表共同出席發表所簽署的產學交流合作、人才培育備忘錄等成果。

賴清德表示，台南市整合各大學資源成立大學聯盟，用集體的力量，透過教育來交流，爭取台南市最大的成就。為加強招生力道，台南市億載會也捐款成立台南獎學金，吸引東南亞學子來台南就讀。而市府與大學聯盟合作拍攝的招生短片，也在各國引發很大的迴響。

台南市大學聯盟召集人成大校長蘇慧貞表示，台南的大學除了水準整齊，並擁有其他城市所無法比擬的多樣性特質。這次透過市府把各校的資源力量彙整在一起，是很大的進步。

蘇慧貞表示，針對東南亞國家非常欠缺的技職人才與師資等資源，台南大學聯盟將在幾個月內，制訂完整的人力資源輸出培育計畫。並透過宣傳，讓所有外籍生認同台南是「最友善的城市」，不但適合就學，更可以讓他們落地生根。

台南市政府表示，此行訪問越南胡志明市、馬來西亞吉隆坡市及印尼雅加達市等地，一共簽署9項產學合作備忘錄。由台南市億載會捐款成立的台南獎學金、各大學自行提供的招生獎學金，將至少有1000萬元。1060313

(中央社)