廢輪胎堆積成隱憂 監委要查
監察院今天表示，國內每年約產生12萬噸廢輪胎，由於無處可去，各縣市廢輪胎堆積成山，不僅易引發登革熱疫情，且形成火警危險隱憂，監察委員江綺雯及楊美鈴申請自動調查。
江綺雯與楊美鈴表示，去年起，因再利用機構減少或不再使用廢輪胎膠片做為輔助燃料，廢輪胎膠片使用量減少，造成廢輪胎膠片無處可去，進而影響回收業者收受處理廢輪胎的意願。
江綺雯與楊美鈴說，因為空汙嚴重，中央提高燃燒排放標準，廢輪胎焚燒處理管道受限，回收業者不僅沒錢賺，反而每條輪胎要倒貼新台幣10到20元，不願回收，導致各鄉鎮清潔隊因此變成堆置場，衍生成全國性問題。
江綺雯與楊美鈴指出，行政院環境保護署既已依規定於新胎出廠時先行收取其回收處理費，但就末端數量龐大廢棄輪胎的處理究竟有無妥謀對策？監察院將透過自動調查釐清。1060313
(中央社)
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