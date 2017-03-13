TFBOYS古裝扮相 拉弓射箭英氣足
大陸少男偶像團體TFBOYS自2013年出道以來人氣紅不讓，一舉一動都是粉絲追逐的焦點。成員王俊凱、王源、易烊千璽不僅能歌、善舞，古裝扮相也相當俊俏，拉弓、射箭，英氣十足。
新浪娛樂今天曝光TFBOYS王俊凱俊俏的古裝宣傳照。另外，王源、易烊千璽的古裝扮相也不俗。
王俊凱參與浙江衛視「高能少年團」綜藝節目的古風宣傳片日前曝光。
陸媒報導，雖然節目尚未播出，但王俊凱化身古書中的少年，早已hight翻了無數粉絲 。
另外，王俊凱、王源及易烊千璽也參與大陸劇「誅仙青雲志」的演出。王俊凱古裝造型中，劍眉星目、氣宇不凡，只見他手握長劍，拉弓挺立，眉眼間英姿煥發。
王源一襲白衣的古裝扮相，展現乖巧、堅忍與倔強的少年公子性格。易烊千璽也將古裝活潑的戲路，展現得淋漓盡致。粉絲們高呼「加戲」。1060313
(中央社)
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