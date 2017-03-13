陽岱鋼有望18日參加一軍熱身賽

旅日球星陽岱鋼因下半身拉傷，目前暫時在巨人隊三軍調整。現在傳出，明、後天在巨人隊對兩個球隊的二軍比賽中，他可能登場，若沒問題，18日將以一軍球員身分在熱身賽出賽。

日本「體育報知」報導，30歲的巨人隊外野手陽岱鋼可望在14日對西武、15日對橫濱DeNA的二軍比賽登場。如果沒問題的話，他將與巨人隊一軍會合，在18日對羅德隊的熱身賽登場。

陽岱鋼11日在讀賣巨人隊球場進行約5小時的訓練及調整。巨人隊原本是11日這天，要讓陽岱鋼在對DeNA的二軍比賽上場，但為了慎重起見，決定讓他延至明天才上場。

陽岱鋼說：「希望能夠在一軍多出賽，做好準備迎接新球季開幕。」

陽岱鋼去年底由日本火腿隊改為加盟巨人隊，球衣背號2號，備受巨人隊重視。1060313

(中央社)