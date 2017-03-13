白色情人節 韓女最想收孔劉送的禮物

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南韓一項網上問卷調查結果顯示，「最想在白色情人節收到哪位明星送的禮物？」演員孔劉被女性粉絲高票圈選為第一名，得票率達22.7%。

南韓知名研究機構PMI對20到40歲年齡層的女性進行網上問卷調查，共2000名參加網路投票。

調查結果顯示，朴寶劍以16.5%得票率緊隨在後，獲得第二名。宋仲基得10.6%居第三，玄彬與趙寅成以3.3%和2.8%擠入前五。

調查發現，3月14日白色情人節，女生最想收到的禮物，排名第一的是化妝品、香水（47.1%），而糖果則為最不想收到的禮物（46%）。1060313

(中央社)