Agoda金環獎 全台45間旅宿入選

我要評比

全球訂房平台Agoda.com今天公布2016年金環獎（Gold Circle Awards），台灣有45間旅宿獲獎，從星級飯店到青年旅館都有上榜。

旅遊訂房顧客評價是許多人決定是否訂房的關鍵，全球訂房平台Agoda.com今天公布2016年金環獎（Gold Circle Awards），依照旅客正面評價、具有市場競爭力價格、飯店是否充分利用後台管理系統等項目綜合評比。

今年全台共有45間飯店獲獎，範圍從星級飯店、中小型特色旅店到青年旅館，像是台北神旺大飯店、美麗信花園酒店、台中紅點文旅、日月潭涵碧樓酒店、高雄住飯店Hotel Dua、貝殼窩港都青年旅舍都獲青睞。

Agoda營運長約翰‧布朗（John Brown）表示，全球合作業者有上百萬旅宿，獲獎飯店僅1208間，比例不到1%，業者必須符合各種條件才能被列入名單，期盼透過這個獎項，帶給旅客更好的訂房體驗。1060313

(中央社)