機車撞疑違停大貨車 舅舅和2歲女童不治

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花蓮縣鳳林鎮彭姓男子騎機車載姊姊和2歲外甥女，在台9線撞上停在慢車道大貨車，男子和站在機車踏板的外甥女不治，姊姊重傷昏迷。

警消表示今天中午12時許，花蓮縣鳳林鎮一輛由北往南行駛的大貨車，行經台9線245.7公里處時，黃姓駕駛將車往右邊停靠，後方機車反應不及追撞，造成機車前座2歲女童當場死亡，騎士送醫後不治，後座的女乘客重傷昏迷中。

警方調查，機車騎士是20歲的彭姓男子，前座女童是外甥女，後座女乘客是21歲姊姊，姊姊目前在鳳林榮民醫院搶救。

警方調查，車禍當時，天氣晴朗，兩方駕駛都沒有酒駕，初步調查，肇事原因疑為營業大貨車違規停車，機車未注意車前狀況，肇事責任仍待比對相關跡證進行釐清。

花蓮縣警察局鳳林分局表示，台9線245至246.5公里道路已拓寬，行經這路段時，須注意車前狀況及車速不可過快，用路民眾依限速行駛，遵守交通規則，才可以減少交通事故發生。1060313

(中央社)