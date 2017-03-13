機車撞疑違停大貨車 舅舅和2歲女童不治
花蓮縣鳳林鎮彭姓男子騎機車載姊姊和2歲外甥女，在台9線撞上停在慢車道大貨車，男子和站在機車踏板的外甥女不治，姊姊重傷昏迷。
警消表示今天中午12時許，花蓮縣鳳林鎮一輛由北往南行駛的大貨車，行經台9線245.7公里處時，黃姓駕駛將車往右邊停靠，後方機車反應不及追撞，造成機車前座2歲女童當場死亡，騎士送醫後不治，後座的女乘客重傷昏迷中。
警方調查，機車騎士是20歲的彭姓男子，前座女童是外甥女，後座女乘客是21歲姊姊，姊姊目前在鳳林榮民醫院搶救。
警方調查，車禍當時，天氣晴朗，兩方駕駛都沒有酒駕，初步調查，肇事原因疑為營業大貨車違規停車，機車未注意車前狀況，肇事責任仍待比對相關跡證進行釐清。
花蓮縣警察局鳳林分局表示，台9線245至246.5公里道路已拓寬，行經這路段時，須注意車前狀況及車速不可過快，用路民眾依限速行駛，遵守交通規則，才可以減少交通事故發生。1060313
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。