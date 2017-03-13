秦昊抱娃動作挨批耍帥 伊能靜解圍：女兒喜歡
藝人伊能靜再婚大陸男星秦昊後，去年生下愛女「小米粒」，近日夫妻倆帶著女兒現身台北東區，並在微博曬出老公帥氣背起女兒的照片，未料，秦昊抱孩子的姿勢卻引發爭議，部分網友直批他顧著耍帥，認為這樣會令孩子不舒服，而伊能靜今（13日）對此做出解釋。
伊能靜昨PO出秦昊斜綁背帶，一手把女兒扶在腰間的照片，此抱法卻引來部分網友質疑是不正確的，怕米粒會因此不舒服。對於眾網友的評論，伊能靜稍早在微博發文替老公解圍，表示此側背帶是她的新發現，並透露女兒不愛傳統的前後背帶，每次把米粒抱在胸前時，她總會一直掙扎，「她最喜歡的姿勢，是側抱的〝小飛機〞姿勢」。
另外，伊能靜也補充說米粒現夠大了，若是她不舒服已會掙扎，「她很喜歡掛爸爸身上，有安全感吧」，並預告接下來母女檔會一起上節目，緩和此場風波。
(中時電子報)
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