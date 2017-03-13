《名模生死鬥》彩妝師勞拉來台教學 百名業者齊聚嘉藥科大觀摩

美國《名模生死鬥》節目首席彩妝師勞拉（Laura Calvo）（中）12日、13日來台客座教學，嘉南藥理大學兩位學生扮模特兒提供她上妝教學。（程炳璋攝）

美國片「沉默」正在台灣熱映，劇中特效化妝師，也是美國《名模生死鬥》節目首席彩妝師勞拉（Laura Calvo）受嘉南藥理大學邀請，12、13日來台兩日示範教學，除了學校化妝品應管科系師生參加外，百名彩妝業者也報名觀摩，現場見識大師級的彩妝技巧。

勞拉是阿根廷裔美國人，經常擔任好萊塢電影的彩妝師，兩年前《沉默》劇組在台灣拍片，她也跟著到台灣來工作，對台灣並不陌生。現在她也是LVMH集團的國際講師。

請到重量級大師到校示範教學，嘉藥大學首日除了本校師生，其他學校化妝品相關科系師生共百人也來朝聖，勞拉在課堂上傳授特殊妝容運用技巧。

第二日的課程開放業者觀摩，上百位業界化妝師報名參與，學校找來二位女學生擔任模特兒，勞拉秀出拿手的特效彩妝，包括紅毯妝與東方創意妝，她現場講授老妝、傷疤妝的技巧，業者感受好萊塢級的超強的化妝術。

嘉南藥理大學去年起每年兩次邀請彩妝大師前來教學，提升自校師生的美容彩妝實力，除了吸引學界觀摩，連業界也持高度興趣，校方今年8月將再邀請不同的知名彩妝師，提供學生學習國際級出神入化的彩妝技巧。

(中時)