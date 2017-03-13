八卦山整體觀光發展計畫 缺乏橫向聯繫
八卦山是中部名勝，觀光熱點像天空步道爆紅，創造話題，卻衍生人潮來了但半日又走了，偏向點狀發展，缺乏長期整體規劃，縣府城觀處進行「北彰八卦山整體規劃發展計畫」，今天舉辦首場座談會，與會者紛紛建議，要求府內要加強橫線聯繫，一起把脈。
縣長魏明谷表示，天空步道開放後，北彰八卦山人潮有增無減，歡喜觀光動能日益蓬勃，地方卻也面臨交通、環境等衝擊，希望透過座談會，集思廣益，留住人潮到彰化消費，創造「隔夜經濟」。
今天簡報也分析客群特性，86.2％遊客不留宿、只有35％有顧物、千元以下居多，議員林世賢、賴岸璋、張東正都指出，文化是北彰觀光重要的因子，卻缺乏好規劃融入內涵。
林世賢指出，擴大內需未來鐵道文化園區將投入30億元，怎麼統籌創造亮點，值得關注。賴岸璋質疑行銷做到哪裡去？花壇燈排從過去補助50萬元到今年文化局砸450萬元，卻沒打出知名度；張東正指八卦山有很多故事，都沒串聯。
汎美旅行社總經理王永欽指，過去舉辦大佛亮起來、彰化人返鄉都帶動風潮，創造話題並延續需用心找特色，與會也質疑道路太差了，小吃有名，名店排隊卻擠到大馬路像逃難，怎會讓人有雋永的感動。
田飛鵬指出，小吃擠爆到馬路等、路況太差等這些問題，都不是城觀處能解決，議員們紛紛建議，座談會就是要蒐集意見？應加強府內橫向聯繫，一起參加，才是真正的集思廣義。
(中時)
關鍵字：八卦山
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