胡晴舫：台港文化氛圍有利兩地交流

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文化部駐香港代表、光華新聞文化中心主任胡晴舫13日說，當前台、港的文化氛圍有利於兩地推動交流。圖為胡晴舫（右）與台北市文化局局長鍾永豐出席涉台電影活動。中央社記者張謙香港攝 106年3月13日

文化部駐香港機構光華新聞文化中心主任胡晴舫今天說，當前台、港的文化氛圍更有利於兩地推動相關交流。

胡晴舫於去年10月左右來港履新，未知是否鑑於當時兩岸的政治氛圍，胡晴舫抵港後似乎一直保持低調，並未高調曝光。

最近，她可能是工作日漸繁重，公開曝光的機會日增，今天就出席了台灣在香港國際電影節期開舉行的活動，包括「台北─巴黎創投─合製片計畫」協議的簽署儀式。

胡晴舫在活動上接受中央社記者訪問時，談到她對台、港文化交流的一些想法。

她說，今後將會在原有的工作基礎上推出一些新想法，這包括最近他們計畫在港舉行畫展和搖滾樂中，展示台灣的文化風貌。

胡晴舫並說，台、港的文化互動愈來愈好，民間也愈來愈關心文化藝術，這種植根於民間且自然滋生的文化氛圍，更加有利於兩地交流。1060313

(中央社)