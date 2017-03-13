經典賽D組 委內瑞拉義大利加賽搶八強
世界棒球經典賽D組賽程，波多黎各9比3擊敗義大利，3戰全勝晉級八強；墨西哥11比9擊敗委內瑞拉，但遭淘汰，委內瑞拉與義大利加賽，爭取D組另一個晉級名額。
波多黎各3勝篤定晉級，繼C組的多明尼加、美國兩隊晉級之後，成為第3支加入聖地牙哥教士主場第二輪複賽的球隊。
預賽D組的另外3隊，墨西哥、義大利、委內瑞拉戰績同是1勝2敗，比較失分率之後，今天贏球的墨西哥反而淘汰，委內瑞拉、義大利將進行經典賽史上的第一次加賽，贏者晉級。
經過預賽3場比賽，排除篤定晉級的波多黎各，剩下3隊的對戰失分率，義大利平均每局失分1.05，委內瑞拉1.11，墨西哥1.12。
墨西哥對委內瑞拉之戰，墨西哥第2局串連安打先得2分，季洛希（Esteban Quiroz）敲出3分全壘打，攻下5分大局；效力日本職棒火腿隊的洋將雷亞德（Brandon Laird）又轟3分砲，拉大差距。
委內瑞拉一路追趕仍無法逆轉，接下來將在加賽對義大利之戰爭取晉級。1060313
(中央社)
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