國泰金擬90億洽購大馬豐業銀行
國泰金融控股公司將以12.9億令吉（約新台幣90億元），洽購加拿大豐業銀行馬來西亞子行，並希望成為第一家在大馬設立商業銀行的台資銀行。
國泰金控發表聲明說，旗下兩大子公司─國泰世華銀行與國泰人壽，將參與加拿大豐業銀行大馬資產標售案，並取得獨家議約權，期限至2017年4月底為止。
若買賣雙方協商後，本項交易仍須獲大馬和台灣金融監管機構核准，簽署協議後才生效。
熟悉國際金融併購的大馬分析師估計，最終併購金額一般會參考淨值來訂價，預測國泰金控的併購成本應在60億至90億新台幣（約8.6億至12.9億令吉）間。
值得一提的是，加拿大豐業銀行若退出馬來西亞，將是繼蘇格蘭皇家銀行（RBS）後，第2家退出大馬的外資銀行。
目前，大馬豐業銀行擁有6家分行，資產達10億美元，淨值約2億至3億美元。目前，國泰金控僅在沙巴州納閩島，設立境外金融業務分行與吉隆坡行銷服務處。1060313
(中央社)
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