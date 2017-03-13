許乃丹請辭 高市法制局陳月端接任

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高雄市今天公布新任法制局長是陳月端，原任局長許乃丹以生涯規劃為由請辭獲准。

陳月端具有法學博士學歷，14日走馬上任。

許乃丹獲准3月1日離職生效，她原任律師，於兩年前高雄氣爆後，銜命接手市府協助受災戶代位求償重任，工作已告一段落，她以生涯規劃為由請辭。

陳月端曾任高雄大學財經法律學系教授，高雄大學教務長、學務長、法學院副院長，行政院公共工程委員會法規委員等職務，資歷豐富。1060313

(中央社)