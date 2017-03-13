桃園罰遠東油脂240萬元追不法所得

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遠東油脂公司使用逾期乳瑪琳原料重製，遠東油脂回收累積896.39公斤。桃園衛生局今天也裁罰遠東油脂新台幣240萬元罰鍰，追繳不法所得，估800萬到900萬元。

遠東油脂公司使用逾期原料重製，桃園市已要求各大通路商下架所有違規產品。

桃園衛生局共派出55人，稽查245處，計下架違規產品672.85公斤，至今已未見相關違規產品陳列販售。另監督遠東油脂公司回收數目已累積896.39公斤。

桃園市衛生局今天約談遠東油脂公司負責人後，全面考量遠東油脂應受責難程度及造成影響，根據衛福部「食品安全衛生管理法第44條第1項罰鍰裁罰標準」裁罰該公司240萬元罰鍰，並依據食品安全衛生管理法第49-2條規定會辦相關單位沒入或追繳該18項產品不法所得。

桃園衛生局指出，罰鍰240萬，不法利得追回約800萬到900萬元，合計視為懲罰性罰款。1060313

(中央社)