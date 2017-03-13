老鮮肉帶社民黨回春 梅克爾要注意了
德國社會民主黨（SPD）21歲黨工澤勒（Matthias Zeller）最近在全國電視節目上公開「示愛」，稱呼新黨魁舒爾茲（Martin Schulz）是「老鮮肉」，吹皺了一池春水。
領導社民黨曼罕（Mannheim）黨部青年軍的澤勒告訴法新社，他脫口說出這種非正式稱呼，純粹是「太高興才會這樣」，因為舒爾茲決定領軍9月大選，和總理梅克爾（Angela Merkel）一較高下。
對他而言，這個稱呼也「赤裸裸展現了年輕人的熱情，特別是社民黨年輕成員對舒爾茲和黨出現新氣象的熱情」。
舒爾茲決定離開執掌5年的歐洲議會（European Parliament）回到德國參選，大大翻轉了社民黨的命運，至少過去這幾週是這樣。
在梅克爾含括保守派基督教民主黨（CDU）和基督教社會聯盟（CSU）的聯合政府裡，社民黨屬較小黨，先前由嘉布瑞爾（Sigmar Gabriel）領導時民調持續低迷。
但舒爾茲降臨後帶回了支持者，民調顯示，該黨支持度躍升10個百分點，一些民調甚至顯示，該黨支持度超越梅克爾所屬的保守派聯盟。
而舒爾茲個人的支持度也逼近5成大關，遠勝過梅克爾的3成8。
舒爾茲20多年來都身處比利時布魯塞爾和法國史特拉斯堡的超大官僚體系，在反歐盟民粹浪潮席捲歐洲的現在，大家對他回歸德國卻如此興奮，可能有點難以想像。
他原本想成為職業足球員，高中輟學，曾經酗酒，後來開了書店，還自學習得6國語言。或許是這種特殊的人生背景，讓他多了點平易近人的特質。
曾為「盜版黨」（Pirate Party）黨員、現加入社民黨的勞爾（Christopher Lauer）表示：「氣氛像是變了，社民黨的感覺不一樣了，因為黨有了位新候選人。」（譯者：中央社鄭詩韻）1060313
(中央社)
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