台日棒球差距縮小 陳傑憲：我們在進步

統一7-ELEVEn獅陳傑憲出席TAG Heuer與2017中華職棒官方時計合作記者會。（大悅公關提供）

統一獅新秀陳傑憲日前獲獅隊代總教練黃甘霖推薦，參與2月28日、3月1日在日本進行的「中職日職對抗賽」，第2戰先發上陣表現亮眼，不僅單場3安又秀美技，他提到，台灣人口數與日本有差距，實力一定有差別，但台灣選手也持續在進步。

曾經在日本就讀高中，陳傑憲這次以中職球員身份赴日與日本國家隊交手，談起台日的實力差距，他表示：「日本人口那麼多，會有這麼好的選手是一定的，我們去日本就是抱持學習的心態，如果台灣棒球再進步一點，就能和他們平起平坐。」

然而不管是在中職日職對抗賽，或是經典賽，都可見中華隊打者實力更提升，拉近與其他國家的差距，陳傑憲說：「原因就是我們在進步，現在資訊都這麼發達，教練團也會把國外的訓練方式帶回來給我們，幫助很大。」

陳傑憲在中職日職對抗賽首戰未出賽，他提到，當時就有學長告訴他，其實日本隊的實力與台灣相差不大，但因被媒體捧得很高，塑造「很強」的形象，而他第2戰先發表現亮眼，也讓日本媒體對他很感興趣，問他「若有興趣是否想回日職打球？」對此陳傑憲也說：「現在還在統一獅，未來的事情未來再說，自己就是做好現在的事，不會想太多。」

(中時電子報)