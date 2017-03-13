總統府：陳建仁等12人將任李元簇治喪大員
前副總統李元簇日前不幸病逝， 總統府今天宣布 ，蔡英文總統特派副總統陳建仁等12人，為治喪大員，將辦理李前副總統的治喪事宜。
總統府表示，李前副總統元簇先生一生為國，功在國家，日前不幸病逝。蔡英文總統今天特派副總統陳建仁、總統府資政宋楚瑜、中國國民黨黨主席洪秀柱、行政院院長林全、立法院院長蘇嘉全、司法院院長許宗力、考試院院長伍錦霖、監察院院長張博雅、國家安全會議秘書長吳釗燮、內政部部長葉俊榮、外交部部長李大維及國防部部長馮世寬等十二人為治喪大員。
總統府指出，首次治喪大員會議預計近日內召開，由副總統陳建仁主持，將與家屬討論治喪重要事宜，務期在尊重李前副總統遺願、家屬期待、符合慣例體制與卸任副元首身份等原則下，妥善辦理李前副總統身後事宜。此外，為協助李前副總統之治喪事宜，本府已於上週成立工作小組，進行相關規劃，刻與家屬密切洽繫，務求典禮尊崇隆重、合乎禮儀。
總統亦於上週六（11日）上午前往苗栗縣頭份市李前副總統靈前悼念致哀，並向家屬表達慰問之意。
(工商)
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