酒駕撞死人找兒頂罪 惡男還撿走死者600元

程姓男子酒後駕駛BMW載兒子行經太平區太堤東路與興隆路口時，撞上騎機車的陳姓男子。（警方提供）

陳姓騎士被後方酒駕的程姓男子追撞，機車碎片散落一地。（警方提供）

警方調閱路口監視器發現程男涉嫌撿走陳姓死者皮夾內散落的現金6百元。（警方提供）

台中47歲程姓男子昨天上午酒後駕駛BMW載兒行經太堤東路與興隆路口，恍神撞上騎機車20歲陳姓男子，陳頭部重創送醫後不治。惡劣的是，警方調閱監視器釐清車禍原因竟發現程找19歲兒子頂罪還「撿」走陳姓死者600元現金，警方將他依公共危險、過失致死、頂替、竊盜等罪嫌移送偵辦，他兒子吃上頂替罪官司。

警方表示，當時陳姓騎士騎車行經該路口時，被後方酒駕的程姓男子強力追撞，陳連人帶車被撞飛10多公尺，躺在地上血跡斑斑，機車碎片散落一地，消防救護人員抵達現場時，陳已無呼吸心跳，送醫急救後仍宣告不治。

警方指出，當時程男念大學的兒子雖向警方表明車是他開的，但程男滿身酒氣令警方起疑，並調閱路口監視器查出確實程男開車肇事，更離譜的，程下車查看現場還「撿」走陳姓死者掉在地上的600元現金。

有夠惡劣！陳的鄰居紛表不捨與氣憤指出，陳姓死者家境清苦，父親從事水果買賣，為幫忙家計國中畢業後外出打工，當時是出門買飲料，卻天人永隔，痛批肇事酒駕男「喝酒害死人，希望法律嚴懲肇事者」。

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(中時)