兒童節連假 住知本孩童入住不用錢

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兒童節連假何處去？台東知本地區的知本金聯世紀酒店，為慶祝清明及兒童節的連假，推出「童趣台東」優惠，只要孩童入住皆不收費。

在3/30至4/13期間，知本金聯世紀酒店推出「童趣台東，勇闖東海岸」專案，凡是兩位成人攜帶一位或兩位兒童入住，兒童一律免費，連假也不需加價，最多四人僅需NT$5,200，包含客房住宿、四季自助早餐及台東或知本火車站來回接送一次，國家地理雜誌再加碼贈送房內尋寶小禮，讓小朋友住得好也玩得開心！同時配合即將舉辦的「勇闖東海岸自行車系列活動」，於4/12至4/19期間攜自行車入住，還可享有獨特優惠，詳情請上官方網站。

(中時)