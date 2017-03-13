NSO三度赴歐洲巡演 獻演台灣交響曲

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NSO國家交響樂團三月下旬將三度前往歐洲展開巡演，隨行的還包括知名台裔小調琴家陳銳。NSO將演出台灣作曲家金希文的「台灣」交響曲，讓歐洲樂迷藉音樂認識台灣。

NSO國家交響樂團本週將由音樂總監呂紹嘉帶領，第三度赴歐展開為期15天，在比利時、波蘭、奧地利、德國、法國共5國、6城巡演。

行前NSO將在3月15日舉行「來自台灣–2017歐巡行前音樂會」，將演出與歐巡首場布魯塞爾克拉拉音樂節相同的曲目，除了與小提琴家陳銳共同演出普羅科菲夫第二號小提琴協奏曲、德沃札克第九號交響曲「來自新世界」外，更將以作曲家金希文第三號交響曲「台灣」做為整個歐巡的開場演出。

其中比利時場次特別受克拉拉藝術節(Klara festival)邀請，將與紐約愛樂、挪威奧斯陸愛樂等國際一線名團等共列系列節目，而NSO的演出也將透過現場直播讓全比利時民眾收看。

呂紹嘉指出，再度赴歐洲城市巡演，他的心態一樣保持平常心，但節目安排仍具有深度。這次他特別選擇德沃札克第九號交響曲「來自新世界」，展現NSO的演奏技巧與詮釋方式；另外邀請知名台裔小提琴家陳銳合作，演出普羅科菲夫第二號小提琴協奏曲。

其中最特別的是，為了呼應克拉拉音樂節「home sweet home」主題，呂紹嘉刻意挑選以台灣歌謠「雨夜花」入樂，譜出台灣滄桑歷史的金希文第三號交響曲「台灣」，向歐洲樂迷介紹家鄉台灣。

金希文表示，「台灣」這首曲子完成於1996年，當時他正嘗試用台灣歷史與音樂元素譜曲，曲子創作完了，正好發生1996年台灣海峽飛彈危機，因此把該首曲子命名為「台灣」。

金希文說，過去該首曲子曾在美、加演出過，也有日本指揮家指揮NSO演出，但直到聽到呂紹嘉指揮NSO的彩排版本，他才覺得表現出曲子真正的味道，也重新讓他對這首曲子充滿信心。1060313

(中央社)