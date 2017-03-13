公民被迫滯留北韓 大馬：已在協商中

我要評比

馬來西亞今天表示，為能讓遭旅行禁令滯留平壤的9名大馬公民獲釋，正與北韓進行協調。同時對可能觸怒這個不可預測的擁核國家風險，大馬國防部長也試圖緩解大眾擔憂。

路透社報導，北韓與馬來西亞先前關係友好，但北韓領導人金正恩同父異母兄長上月在吉隆坡遇害，大馬展開調查後，兩國關係迅速惡化。

馬來西亞警方確認北韓嫌犯，並希望訊問北韓駐吉隆坡大使館外交官等其他北韓人員，觸怒該國當局，北韓因此下令禁止大馬公民離開北韓，迫使大馬以相同行動反擊。

大馬副首相阿末扎希（Ahmad Zahid Hamidi）告訴記者：「與北韓的協商正在進行。我們首要任務，就是確保目前滯留在平壤的9名大馬公民安全。」

大馬國防部長希山慕丁（Hishammuddin Hussein）也試圖緩解與北韓緊張關係引起的不安，他今天在國會向記者表示：「即使我們的關係目前是有些緊張，我也不認為這會引發戰爭。」（譯者：中央社廖禹揚）1060313

(中央社)