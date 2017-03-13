風景區景點 澎管處將撤除部分垃圾桶

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觀光局澎管處配合落實「景點不留垃圾」及「垃圾不落地」政策，今年3月起將陸續撤除景區內部分景點垃圾桶，部分臨近商家且遊客到度訪率高仍有需求者，將保留部分，以利遊客使用。中央社 106年3月13日

觀光局澎管處配合落實「景點不留垃圾」及「垃圾不落地」政策，3月起陸續撤除景區內部分景點垃圾桶，部分臨近商家且遊客到度訪率高仍有需求者，將保留部分以利遊客使用。

觀光局澎管處原在全縣和離島的景點內設置有50處一般垃圾和資源回收等垃圾桶，經評估將撤除57組，保留約31組。

澎管處指出，澎湖去年入境的觀光遊客人數已突破100萬人次，為導引來澎遊客正確環境維護的觀念，並響應設施減量，回復自然景觀，呼籲遊客自行將垃圾帶走，不要留下垃圾，共同愛護旅遊景點環境。

澎管處考量在風景區內，還有部分商家有此需求，部分保留外，其餘將在近期內檢討後陸續撤除，呼籲遊客，除了美景其餘不取，除了足跡其餘不留！共同維護旅遊大自然環境。1060313

(中央社)