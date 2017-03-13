小港醫院攜手鳳林國小 為學生健康把關

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鳳林國小與小港醫院合作，協助學童矯正發音。（教育局提供）

鳳林國小與小港醫院合作，協助學童矯正發音。（教育局提供）

鳳林國小與小港醫院合作推「兒童構音療育計畫」，把握療育關鍵期，協助有語言障礙學童，接受齒唇異常功能矯正，學會正確發音、說好話。

學校持續關心學生的健康問題，高雄市教育局去年邀小港醫院協助，結合鄰近多所學校成立「小港健康學園」，也為鳳林國小290位學生健康把關。

鳳林國小今年創校100週年，透過班級導師觀察，發現因齒唇咬合不正確與異常，影響發音的學童比率偏高，經由班導師與家長訪談同意後，有12位學童接受小港醫院專業評估健診；療程包括藉由發音測試，找到學童發音異常之處，施以正確診療齒唇咬合姿勢，讓不少學童獲得改善。

小港醫院復建科李佳玲主任說，12位學童大都屬於牙齒咬合的生理性問題，或唇舌異常的功能性障礙，以至於孩童在構音上產生異常。

參與鳳林國小「兒童構音療育計畫」小港醫院副院長賴秋蓮說，掌握兒童構音療育關鍵期，提早發現診療，能提升孩童學習自信心。

校長陳宜亨表示，教育單位與醫療體系共同合作，為孩童健康診斷與把關，就是「小港健康學園」的核心價值，希望「鳳林一百、化育英才」的「兒童構音療育計畫」，讓大林蒲囝仔，學會正確發音、說好話。

(中時)