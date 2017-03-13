來義高中女足再拿全國冠軍 但卻望著破網盼風雨球場
來義高中女子足球隊繼去年拿下全國5人制足球錦標賽冠軍後，今年不負眾望二連霸，但她們仍不鬆懈，望著補到不能再補的足球網誓言要踢下海外國際賽首座冠軍，同時也期盼校內首個風雨球場能建成，讓他們有個遮風避雨的練習場。
「我們好想要有個風雨球場！」來義高中11名女足選手在蟬聯全國5人制足球錦標賽二連霸後，異口同聲地說出內心最渴望的需求，她們說，已經把奪冠目標放在後續的海外國際賽，這些年來已在烈日下苦練有成，現在希望能有個遮風避雨的地方，且接下的練習次數只會多不會少。
來義高中表示，人力與資源的不足，始終是偏鄉學校難解的困境，除了風雨球場的缺乏外，連足球網的破損也要學生們自己出力補修，球員們看著補到不能再補的足球網，不禁感嘆地說，已經拿塑膠繩補過很多次了，但它依然殘破不堪。
教練高世傑說，這隊女足選手的默契相當好，大部分都是從尖山國小、北投國中的足球隊一路一起走到現在，從小培養的隊員信任、默契，對重視戰術及技能的5人制足球賽制而言相當有利，只要繼續加強她們的速耐力及衝撞能力，要拿下海外冠軍不是難事。
來義高中表示，目前正極力爭取風雨球場的建設費用及教練名額，106學年度的高中一年級將再增設1班體育班，全力培養國內運動好手，並為屏東留下體育界的菁英子弟兵。
(中時)
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