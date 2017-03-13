分析》逆境奪勝 球后戴資穎又成長了！

戴資穎奪冠後激動的握拳慶祝。(圖/badminton photo提供)

繼去年底以世界球后之姿，第2度贏得世羽聯年終總決賽后冠後，「台灣一姐」戴資穎這回又在歷史悠久的全英公開賽奪冠，不僅成為台灣第一人，也是她贏過最具分量的超級系列賽單站冠軍。

難能可貴的是，不論是準決賽後來居上氣走成池鉉，還是決賽對依瑟儂能在第2局一路落後下逆轉勝出，小戴都展現逆境求生的韌性，心理層面又更上一層樓。

小戴去年底在香港超羽賽奪冠後首次躍居女單世界排名第1，接著又於年終總決賽封后。當時小戴總是謙虛的說，登上球后的感覺不太踏實，因為似乎是奧運後的盤整期，她認為許多好手仍在休養，參賽的也未必處於最佳狀態。

然而，小戴去年的成長有目共睹，特別是克服了過去恐懼高大球員的罩門，讓原本的球后馬琳、印度辛度、中國大陸孫瑜與成池鉉都成了手下敗將。小戴減重後速度提升，防守進步又夠拚，這些長人打不死她，又容易被小戴的怪招「拐到」，儘管小戴的失誤也不少，但能夠讓對手「打不好」，成為她加冕球后的關鍵。

世界球后戴資穎3月12日在全英羽球公開賽女單決賽，對決泰國女將蘿特查諾（右），激戰51分鐘，以21比16、22比20奪冠，成為首位奪下全英冠軍的台灣選手。（台灣羽球代表團提供）中央社記者戴雅真倫敦傳真 106年3月12日

小戴去年底獲勝後常說，對手好像都不在最佳狀態，奪冠過程縱然稍有波折，但大都算是順暢。不過這次在全英女單決賽，小戴確確實實遭遇了苦戰，對手依瑟儂沒有高大身材，也是以纏鬥能力著稱。也就是說，小戴如果不能減少失誤，或者給對手製造足夠的壓力，依瑟儂可能會比其他長人更令她頭大。

在決賽的第2局，落後的依瑟儂改變的進攻節奏，的確讓小戴的失誤率提高，幾次落後到5分之多。但精彩的是，小戴落後仍能緊咬對手，包括在全場最多的29拍對抽後拿下分數，讓依瑟儂雖然一路領先，卻打得滿頭大汗、氣喘吁吁。

從場面來看，即使比賽進入決勝的第3局，依瑟儂也可能氣力放盡。但小戴的堅持與韌性，硬是不讓這場比賽拖到決勝局，奮力救下兩個賽末點，一舉擊潰已是強弩之末的依瑟儂，用一波4比0的逆襲收下第2局與全英后冠。

過去對高大球員打得不好，戴資穎克服了；這次面對球路相近的依瑟儂，戴資穎又能展現逆勢作戰的韌性，不像過去在比賽中，常會有突然恍神的「撞牆期」。小戴持續進化，球后寶座能夠愈坐愈穩，真的是實至名歸。

(中時電子報)