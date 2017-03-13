澎湖縣政府舉辦公車路線規劃說明會
為了解民眾日常搭乘公車需求與想法，澎湖縣政府公共車船處訂於3月16日至18日辦理5場地方說明會，說明公車路線調整構想及配套方案，以便作為路線規劃與調整之基礎。
澎湖縣公車是由車船處經營，共有14條營運路線，負責服務馬公、湖西、白沙、西嶼4 鄉市。長久以來，民眾外出買菜、上學、上班、就醫等需求都要仰賴公車提供運輸服務。隨著民眾居住地點遷移、新社區的成立及人口年齡轉化等等需求改變，近5年來搭乘人數呈現逐漸下滑的趨勢，顯示澎湖公車系統漸漸無法滿足各類使用者的需求，有待重新定位、包裝並改革。
此外，行駛路線過長、彎繞、太過複雜的服務，更促使公車排班調度產生困難，為使澎湖縣公車可以提供方便、快捷、班次多的服務，所以車船處委託研究團隊進行調查，並規劃澎湖縣公車路線未來的服務方式。
以下為5場說明會舉辦的時間和地點，現場有紀念禮品，歡迎民眾踴躍參與。
(1)3月16日上午10時，馬公市公所大禮堂。
(2)3月16日下午2時，湖西鄉公所大禮堂。
(3)3月17日上午10時，白沙鄉赤崁藝文中心。
(4)3月17日下午2時，西嶼鄉池東池西社區活動中心。
(5)3月18日下午2時，馬公市鎖港社區活動中心。
(中時)
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