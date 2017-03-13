傳同志議題惹禍 大馬延映美女與野獸
因同志議題而爭議不斷的迪士尼最新真人版電影「美女與野獸」，在馬來西亞也面臨無限期延後上映的情況。
馬來西亞迪士尼電影公司證實，為了進行「內部審核」，因此將「美女與野獸」（Beauty and the Beast）上映日期無限展延；但公司並沒有解釋為何要進行內部審核。
原本這部電影在本月16日全面上映，不過為因應這次突發情況，大馬各大電影院線也立即宣布取消上映場次。
雖然電影公司並未透露原因，但外界猜測應是電影內容的同性戀題材惹禍，加上大馬仍以穆斯林居多，伊斯蘭教義對同志議題較敏感，因此過去常有因同志相關題材而不得上映的先例。
根據電影導演比爾坎登（Bill Condon）之前接受英國知名同志雜誌Attitude訪談透露，這次新版劇情特別描寫喬許蓋德（Josh Gad）飾演的角色「來富」（Lefou）對路克伊凡斯（Luke Evans）所飾反派「加斯頓」（Gaston）的複雜情感，暗示迪士尼這次對男女同志、雙性戀者以及跨性別者團體（LGBT）議題更具包容性。
不過，這種改寫原著劇情的做法引來許多爭議，香港與美國許多家長已群起聯署抗議。美國甚至有露天電影院也發表聲明抵制；至於俄羅斯政府也宣布禁止16歲以下人士入場。 1060313
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。