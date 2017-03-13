南投燈會107年更棒 規劃水上燈會與曲橋

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南投燈會明年仍在南投市舉辦，但擴大規劃在埔里鎮設計水上燈區，也在竹山鎮呈現竹雕藝術，並在貓羅溪打造一座曲型吊橋。

南投縣政府今天舉行擴大縣務會議，由於今年南投燈會大受好評，縣長林明溱特別感謝縣府團隊的付出，明年仍選擇在南投縣農工商會展中心舉辦，並規劃擴大到埔里鎮、竹山鎮，貓羅溪也將施做一座曲型吊橋，讓燈會愈來愈豐富，也期盼縣府團隊提早準備。

林明溱表示，南投燈會今年參觀人次達450萬人次，成功打響名號，為讓明年活動更完善，指示相關單位開始規劃，考量場地空間，明年仍在會展中心舉辦，而為配合溪畔花海、沙雕園區，貓羅溪將打造一座曲型吊橋，盼能成為觀光新景點。

林明溱說，另外埔里鎮南安路枇杷大排水質清澈、水源穩定，相當適合造景，將規劃水上燈區，從中正橋經橡皮壩到枇杷橋，長約800公尺，還有光雕、水舞、噴泉，打造首創水上燈會，至於竹山鎮則研議結合「竹」產業，呈現竹雕藝術。

林明溱也說，縣府也會持續邀友好國家城市進行燈會交流，而大受歡迎的中國大陸重慶「銅梁火龍」表演，也積極接洽協調，有機會再度來台，預計還有變臉、中華雜技等精彩藝文團隊來燈會表演，讓鄉親大開眼界。1060313

(中央社)