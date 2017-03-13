泰清寒青年募學費 好心人紛解囊

泰國東北部一名父母雙亡的青年，成績優異獲得農業大學入學許可，卻苦無註冊費，有朋友將他的情況發布在社群網站求助，結果得到許多好心人的捐助，他誓言要努力學習。

根據泰國媒體每日新聞報報導，一名泰國東北部的青年，才剛自高中畢業，但身世卻令人鼻酸。在他4歲時父親過世，母親改嫁後跟著繼父生活，但母親在去年年底突然病故，繼父不願繼續負擔他的學費。

在高中時成績就十分優異，日前收到泰國農業大學入學通知，不過必須在本週三前繳交3萬6000泰銖（約新台幣3萬4000元）的註冊費，不然就取消資格。苦無辦法下，他阿姨的朋友就在多個社群網站上對外求助，希望好心人捐輸濟助。

結果今天在前往銀行刷存摺時，喜出望外，竟然看到帳戶內有著超過60萬泰銖的金額。在繳交註冊費後，他接受媒體訪問表示，這是一筆天文數字，他要好好認真學習，報答這麼多的好心人，未來有能力一定要幫助更多需要幫助的人。

這一則新聞在泰國社群網站和新聞媒體報導後，網友說，泰國人本來就是很好心，在全球行善調查排行中，泰國一直都是名列前茅，僅次於緬甸。1060313

(中央社)