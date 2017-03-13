春暖花開好出遊 台澎航線增機位

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春暖花開，澎湖的觀光旅遊也將開始。縣政府旅遊處協調民航局，請各航空公司增加運能，台澎航線比去年同期增加約30%，後續仍將視市場需求，再彈性增班。

台澎空中交通，去年底在復興航空無預警宣佈停飛解散後，民航局與澎湖縣政府等單位，爭取、協調各航空加班疏運，各航空大多出動大型客機載運，使得台澎空中交通不受影響。

澎湖縣政府旅遊處指出，時序已進入春天，澎湖觀光旅遊可望自清明連假開始，加上國際海上花火節活動亦將於4月20日開幕，台澎交通的輸運，將達另一高峰。

近日來，澎湖傳出旅遊旺季期間，離島航空一票難求，為今年的旅遊市場帶來了不確定因素，澎湖縣政府也積極瞭解及規劃因應對策，經統計台澎離島航線正班機座位數，相較去年已有成長，增幅約30%，確能輸運更多的觀光旅客。

旅遊處表示，除了部分熱門尖峰時段會有客滿情形，其他平常時段目前尚有座位，會密切觀察整體訂位率，適時協調民航局加開航班，迎接來自台灣，甚至世界各地的觀光旅客。

不過，各航空公司先前和過年時，如華航737-800、華信E190、遠東MD82f都調派大型客機飛行，由於成本過高，包括華信與遠東的離島航線，將採用ATR72-600型70人座客機飛行，較符合成本，因僅有70人座，未來勢必增加航班，否則也會影響旺季的載客量。

縣府旅遊處表示，目前各航空公司都已開放出發日前3個月至12個月的訂位，各航空為提昇離峰時段戴客率，紛紛提出有早鳥優惠或促銷票價，民眾可妥適規劃，預訂交通機位，充分利用離尖峰班機運能，創造更佳的旅遊品質。1060313

(中央社)