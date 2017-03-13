陸：代表赴智利開會 與TPP無關

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中國大陸外交部發言人華春瑩今天說，中國大陸將派遣拉美事務特別代表殷恒民前往智利，出席14至15日舉行的亞太區域經濟一體化高級別對話會，並非媒體所說的TPP會議。

華春瑩並表示，中國大陸在跨太平洋夥伴協定（TPP）問題上的立場，沒有變化。

中國大陸外交部下午舉行例行記者會，華春瑩在回答媒體提問時，作上述表示。

華春瑩說，應太平洋聯盟輪值主席國智利邀請，中國大陸拉美事務特別代表殷恒民將率團出席14至15日在智利舉行的亞太區域經濟一體化高級別對話會。

她表示，這次會議是太平洋聯盟與亞太國家關於亞太區域經濟一體化的高級別會議，將就亞太區域合作下步工作廣泛交換意見，「並不是部分媒體所說的TPP會議」。

華春瑩提到，中國大陸希望這項會議能夠為推動亞太自貿區進程、建設亞太開放型經濟、促進亞太區域經濟一體化作出貢獻。

日前有媒體報導，中國大陸將派員前往智利參加TPP相關會議，引起外界揣測，認為北京是否有意取代美國成為TPP盟主。1060313

(中央社)