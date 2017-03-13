綠島3天清出1559公斤油汙

經過3天清理，共清除1559公斤含油汙垃圾。（環保局提供）

綠島染黑變色，應變中心今日一早進駐高壓沖洗機在受汙染最嚴重的中寮漁港清洗礁岩，並會同潛水人員下海勘查海底汙染情形，3天共清理近1559公斤含油汙垃圾，台東地檢署也已分案偵辦偷排油汙之貨輪。

今天上午經中研院研究員鄭明修的學生何旻杰博士及海歷公司人員潛下中寮港外海底，發現1平方公尺左右油汙，綠島潛水教練俞明宏隨即在下午號召潛水清除，共清理出重約80公斤的重油汙。

不過中寮港外左右各100公尺及深度10公尺區域內含珊瑚礁及消波塊等未受油污染。另外，中央大學岸際空勘及海巡隊海上巡查，亦未發現明顯海面油污染情形。

另外，從中寮漁港到柴口，長約680公尺、寬約0.5公尺的沙灘，發現有小焦油球散布，今日將僱人加速清理。

今天上午趁著退潮時，80多名人力以刮刀、湯匙挖除卡在岩縫的重油，另有6台高壓沖洗機進駐綠島，其中2台先到汙染最嚴重的中寮漁港及燈塔岸際展開清理作業。同時也在岸際布設吸油線索及附油球，包含岸上及海裡，3天共清出約1559公斤含油汙垃圾，預計3月17日清理完畢。

環保局長謝清泉也在今天上午準備相關資料到台東地檢署協助調查，台東地檢署表示，依據環保署分析資料，嫌疑最大者為案發時經過綠島海域的某艘貨輪，將於近日停靠第3國港口，地檢署已分案由主任檢察官吳維仁帶領檢察官李冠輝偵辦中。

農業處長許瑞貴表示，綠島岸際油汙情形，是否對當地生態造成影響，將委請水試所東部海洋生物研究中心進行評估，相關經費正向農委會爭取中。

「海洋是大家的」，俞明宏說，今天有10名當地志工潛水清理海底下油汙，他們純粹都是自發性來幫忙；而多數靠海維生的綠島居民都非常關注這次的油汙事件，希望政府與居民持續合作，勿讓汙染情況惡化。

(中時)