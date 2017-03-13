新南向話題不退燒 高市勞工大學推東南亞語課

新南向話題不退燒，高雄市勞工大學今年首度開辦東南亞語言班課程。（柯宗緯攝）

新南向話題不退燒，近年來台工作的東南亞移工、新住民激增，在台逾65萬人；高雄市因應新南向政策，高市勞工大學今年首度開設東南亞語言班，上期開設兩班，不乏有意到東南亞工作的台幹、導遊等學員，下期課程18日至3月31日受理報名。

高市勞工局指出，東南亞民眾來台人數與日俱增，不論是財政金融、產業、衛生、文化、教育等方面，東南亞國家與台灣皆有密切關係，各界對於東南亞語言人才的需求增加，為此勞工大學特別開設越南語、泰語課程，分為初階、進階共4班，讓勞工朋友在英、日、韓語學習外有更多選擇。

勞工大學每季開班一次，每年開辦四期，今年第一期東南亞語言班開辦反應熱絡，1月開辦兩班，吸引20多人上課。其中，越語班學員有即將前往越南當地工作或是方便幹部管理，也有人純為興趣。泰語班學員多半為觀光需求，有導遊特地前來精進語言能力。

高雄市勞工大學第26期共開設145門課程，含藝術創作、運動養生、語言學習等，這期新設「Illustrator Line貼圖原創角色創作班」、「療癒手作飾品班」等，開課地點遍及勞工局及獅甲會館、勞工局澄清服務中心等地，歡迎勞工朋友踴躍參加。

(中時)