海軍敦睦艦赴花蓮港 正妹輪機士圓母航海夢

西寧艦女士官吳佩蓉，甜美外型，成為全場「嬌」點。（許家寧攝）

海軍官校鼓號樂隊整齊步伐，展現精實操演。（許家寧攝）

海軍官校鼓號樂隊整齊步伐，展現精實操演。（許家寧攝）

海陸莒拳隊展現連續踢擊的精實戰技。（許家寧攝）

花蓮高商儀隊整齊步伐，參與操槍演出。（許家寧攝）

吳佩蓉(左2)從小就對海軍充滿興趣，高中畢業後就投入海軍行列。（翻攝臉書）

海軍敦睦艦隊環島航訓最後一站抵達花蓮港，吸引全家大小登艦參觀及欣賞精彩站表演，高中畢業後就投身海軍的西寧軍艦女士官吳佩蓉，甜美外型，不但是輪機部門唯一女性，也是全場「嬌」點，她輕聲招募「歡迎加入海軍喔！」讓參訪高中男學生直呼「好想簽下去！」

一年一度的海軍官校畢業期程敦睦艦隊，今、明兩日開放民眾參觀，今年的敦睦遠航訓練支隊由油彈補給艦「磐石」艦擔任旗艦，也是以花蓮磐石山命名的「磐石」艦首度「回娘家」，軍方特別安排氣宇軒昂的海軍官校鼓號樂隊、海軍樂儀隊，以及陸戰莒拳隊精彩戰技演出，讓許多第一次登艦學子超興奮。

來自台南，有雙水汪大眼睛，長相清秀的康定級西寧軍艦油機下士吳佩蓉，台南大學附中畢業後投身海軍行列，不但登上連男生也視為畏途的海軍艦艇，而且是工作環境辛苦的輪機部門唯一女性保養人員；她表示相當期待這次的航行，也是一圓母親的航海的夢想。

吳佩蓉說，從小就嚮往海上生活，母親以前也曾經想報考海軍，但因為長輩阻止而放棄，感謝家人支持她加入海軍的夢想，她說在機艙可以面對不同的壓力及挑戰，很享受與同袍一起修船，彼此間加油打氣的氣氛，希望未來成為海軍史上第一個輪機女士官長。

人美、聲音甜的吳佩蓉認為，加入國軍是不錯的選擇，在海軍可以培養獨立自主和面對每次挑戰，還可在軍中培養一技之長，弟弟也因此追隨她的腳步加入海軍256戰隊，姊弟倆一起肩負起捍衛我國海疆任務。艦隊預計明日活動結束後將起錨前往南太平洋友邦展開敦睦航行。

(中時)