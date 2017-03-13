高市實物銀行55據點 服務逾5萬弱勢
即期品，你會怎麼運用？高雄市開辦實物銀行，55處服務據點遍及38區，每年僅花5萬購買物資，其餘99%物資來自民間捐贈，社會局篩選出急難救助戶並發放點數，讓弱勢民眾自由選購民生必需品，3年多來幫助逾5萬人挺過難關。
高雄市實物銀行103年11月開辦，頭一年編列50萬預算添購物資，後來媒合慈善團體、企業，每年物資預算剩下5萬。社會局救助科指出，民眾多半會詢問需要哪一類物資，實物銀行除二手衣物、生鮮食品外，歡迎各界捐贈各項民生必需品。
實物銀行總行在三民區，另在小港、鳳山、美濃設分行，這些實體店鋪猶如超市般，弱勢民眾可以透過社會局提供的點數，有尊嚴、自由選購生活必需品，讓物資能妥善獲得運用。另在高市38區，皆設有服務據點，就近提供所需物資。
救助科表示，服務個案以戶為單位，經社工評估緊急程度，分別給予500至1500點數，乘以2倍約等同現金價值，每次服務以3個月為原則，截至106年1月底為止，已服務9818戶弱勢家庭、5萬3620人受惠。
不少個案閒暇之餘，也樂於回饋。高齡77歲阿春阿嬤與兒子同住，因行動不便，加上覺得領補助不光彩，鮮少出外與人來往，最近透過社工訪視領取實物銀行提供的生活物資，生活狀況較為穩定，現在也走出憂鬱，有空會到實物銀行當志工協助打理雜務。
(中時)
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