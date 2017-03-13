南迴線部落產業培訓計畫 4人考取證照
扶輪社辦理台東南迴線部落產業培訓計畫，結合萊爾富捐贈賓茂國中烘焙教室設備，經過3個月培訓課程，5位南迴部落婦女中，4人考上 烘焙證照，未來將籌辦金崙溪流域部落烘焙麵包工坊，為建立部落產業，踏出第一步。
賓茂國中校長洪文政表示，該校去年獲萊爾富、光泉文教基金會捐贈烘焙教室，考量金崙至大溪無新鮮麵包店，有意讓烘焙教室結合部落產業，在台東8個扶輪社贊助下，推動地方產業扶助計畫。
洪文政說，去年11月起辦理第1期部落婦女烘焙班，經過12堂專業課程後，5人參加丙級烘焙考試，王宛英、杜秋妹、李桂美、許佳雯等4位學員取得烘焙丙級證照，其中學員杜秋妹已經超過50歲，難能可貴。
他說，賓茂國中部落烘焙教室將再接再厲，開辦蛋糕證照班，及假日烘焙師生班繼續開班培訓，另外也將與通過證照考試的學員合作，成立部落烘焙工坊，研發具有在地食材的麵包與蛋糕產品，以金崙車站市集與多良車站為主，創建部落烘焙產業，讓烘焙教室永續經營。
(中時)
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