吉安環客庄自行車道即將完工 17日起正式開放
花蓮縣吉安鄉客家人口數約3萬2千人，為花蓮客家人口最多的鄉鎮，鄉公所獲客委會補助3135萬元，串聯鄉內各客庄景點自行車道路網，歷經1年多的施作期，將在17日啟用開放，方便民眾透過自行車廊道，感受東部客家移民歷史與濱海聚落的文化。
鄰近花蓮太平洋公園旁的「洄瀾橋」，位在吉安溪出海口上方，橋梁採早期東部客家移民登陸洄瀾灣的「接駁船」為設計理念，白天不僅是碩大新地標，入夜點燈後，更布滿浪漫絢麗燈飾，連接「洄瀾橋」後方路段250公尺的自行車步道，即將在17日正式開放。
民眾未來可自太平洋公園出發，走南濱路後跨過吉安溪橋至兩潭自行車道，接續再串聯起七腳川溪及濱海自行車道，沿途可飽覽花蓮太平洋景致，感受濱海聚落文化，還可經由移民歷史尋溯自行車步道，深入至鄉內各客家聚落。
吉安鄉長黃馨表示，短短250公尺的移民歷史尋溯自行車步道，將能方便單車騎士進入客家聚落仁安村，參觀當地宗教信仰伯公廟、萬善廟等文化景點，並行經東昌村、仁安村後，暢遊阿美文化村等設施，最終抵達海祭場，漫活享受洄瀾灣美景。
至於「南埔客家溯源計畫-海唇情深一客庄」計畫中，另一部分的東昌橋自行車引道、銜接縣政府兩潭自行車道串連工程橋檯引道等工程，目前工程已完成99%，也將於4月底啟用並開放通行。
(中時)
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