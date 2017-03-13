蜂農採蜜不怕蜂叮　洪秀柱期勉像蜂農一樣

洪秀柱（左）到頭份市青年蜂農劉國科（右）經營的「蜂之蜜」店面，了解青年養蜂甘苦。（黎薇攝）

洪秀柱大口喝下青年蜂農劉國科自製的純蜂蜜水。（黎薇攝）

青年蜂農劉國科（左一）向洪秀柱（右一）說明蜂農每年帶蜜蜂南下採蜜的過程。（黎薇攝）

國民黨主席洪秀柱（右二）到頭份市青年蜂農劉國科（左二）經營的「蜂之蜜」店面，了解青年養蜂甘苦。（黎薇攝）

國民黨主席洪秀柱今天南下苗栗拜訪基層黨工，傍晚到頭份市青年蜂農劉國科經營的「蜂之蜜」店面了解青年養蜂甘苦談。

頭份市青年蜂農劉國科從小跟著阿公與父親劉福明採集蜂蜜，整天與蜜蜂為伍，早已不怕蜜蜂叮咬，日前自創「蜂之釀」品牌，自製純蜂蜜販售。

洪秀柱傍晚到劉國科店面訪視，好奇詢問採蜜過程，劉國科說，每年3月中下旬帶著100多個活動蜂箱到高雄、南投等地的龍眼樹林地採蜜，到定點處將蜜蜂放出工作一整天，視採蜜氣候，蜂蜜年產量約5000至7500台斤。

劉國科自創品牌，不忘秉持阿公與父親做蜂蜜的堅持，採集到的蜂蜜送到市農會蜂蜜濃縮場經過一道加工手續，做出的純蜂蜜加水稀釋後，是兩個兒子每天最愛的蜂蜜水。

洪秀柱問劉國科採蜜還會怕蜜蜂叮咬嗎？劉國科說雖然被咬習慣，被叮到還是會覺得痛。洪秀柱借用他的話比喻國民黨主席選情，洪秀柱說，她會盡自己所能投入選舉，即便在最艱困的時間也要咬緊牙關，「就像養蜂人家不能怕被蜜蜂叮」。

也呼籲黨工不要因選舉打破感情，老一輩要經驗傳承，如同劉國科父親將養蜂技術交給兒子，只希望讓兒子的自創品牌比他的品牌還響亮。

(中時)