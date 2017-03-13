向友人借2萬東山再起 大坑魚丸伯偏鄉義煮回饋

大坑魚丸伯吳明道13日回到台南，為偏鄉學子烹煮虱目魚丸粥，讓山區孩童品嘗新鮮的海味。（萬于甄攝）

吳明道（左）多年前投資失敗，在人生低潮時，因向友人借2萬元學習製作虱目魚丸後成功，而位友人就是現消防局第一大隊大隊長丁春能（右）。（萬于甄攝）

魚丸伯吳明道昨前往東山青山國小，為孩童烹煮美味的虱目魚粥、魚丸湯等，小朋友吃得津津有味，也相當開心。（萬于甄攝）

爆紅的大坑「魚丸伯」吳明道因多年前投資失利，向友人借款2萬元學習製作虱目魚丸後，不僅從失敗中爬起，更開始到偏鄉學校義煮回饋，13日吳明道前往東山青山國小，也和當年借款給他的友人相聚，而這位友人就是現任的消防局第一救災救護大隊的大隊長丁春能。

今日中午青山國小廚房不斷飄出虱目魚新鮮的海味，因來自台中大坑的「魚丸伯」吳明道，帶著他的拿手料理，來為小朋友烹煮魚丸、虱目魚肚粥。

吳明道原經營汽車修配廠，生意做得不錯，但在49歲那年因投資失利散盡家產，更讓他的人生跌落谷底。為重新爬起，他除向兄長求助資金外，也向好友借款2萬元，開始學習製作虱目魚丸，一步一步慢慢翻身。

如今虱目魚丸開始小有名氣，吳明道認為做人要飲水思源，除到山區偏鄉為國小孩童義煮外，也開始找尋以往借款給他的友人。

吳明道利用在台中大坑登山口賣魚丸的機會，不時詢問從台南來的登山客，認不認識消防隊的「小叮噹」，3年前兩人終於再度連繫上。

原來這位「小叮噹」就是現職消防局第一大隊長丁春能，他表示，雖自己不需魚丸伯的還款，但吳仍藉由其他方式還清2萬元，相當有情有義。丁春能也前來探望，為他加油打氣。

吳明道則以自己的經驗向學童分享，雖人生總有大起大落，但千萬別放棄希望，要用樂觀的態度面對逆境，他也藉此勉勵偏鄉學子勤學向上。

(中時)