把小三機車「藏起來」給教訓 婦人吃官司

李姓婦人偷車過程都被監視器拍下來。（呂妍庭翻攝）

嘉義縣朴子分局朴子派出所接獲蔡姓被害人報案，指放在朋友家門前的機車被偷，警方調閱監視器後，發現有名婦人將車子遷移到失竊地附近的小巷藏匿，且婦人穿著與朴子市日前發生假跳水案的女子一模一樣，尤其犯案地點就是婦人家門口，讓警方覺得十分古怪，循線找到機車後，通知李姓婦人到案，婦人才坦承為了給丈夫小三一個教訓，才會把機車「藏起來」，只是沒想到早一步被警方找到，吃上竊盜官司。

面對警方訊問，李姓婦人痛哭失聲地說，她和先生育有6個子女，但經濟狀況不佳，蔡女趁虛而入，被發現後還是和丈夫藕斷絲連，造成她精神上極大壓力，深怕外出工作後先生會趁她不在家，做出越軌行為。

案發當天，她回家發現蔡女機車停在住家門口，一時醋勁大發異想天開，將蔡女機車偷牽到距離住家500公尺左右的小巷藏放，目的就是要讓蔡女嚐試「緊張滋味」，並無竊取意圖，為取信於警，李婦還拿出蔡女寫給她的悔過書，上頭寫著「深愛你老公，願養育小孩...」等字句，借以證明她句句實言，還說她要不是看在小孩份上，像這種先生她要，就讓給她，「愛伊不到，祝伊幸福」。

警方表示，李婦日前因感情因素，將機車放置在朴子橋上並將鞋子放置在機車腳踏板上，故佈疑陣讓人聯想與跳水輕生有關，造成社會一片譁然，所以對她的臉孔、體型和穿著留下深刻印象，雖然監視器畫面因天色昏暗、視線不佳，僅能以模糊背影及穿著拼圖索驥，但婦人犯案時竟穿著跟疑似跳水當天一模一樣的衣服，幾乎是馬上就讓警方確認身份。

(中時)