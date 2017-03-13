台東女中徐靜思 獲「保德信青少年志工菁英獎」親善大使獎

台東女中學生徐靜思榮獲第17屆「保德信青少年志工菁英獎」的親善大使獎，消息傳來，師生均感振奮，象徵東女的志工服務表現更上層樓，深獲社會各界的認同。

徐靜思自國中時期起即積極參加各項志工服務的活動，如淨灘或文化公園解說，與志工夥伴相處融洽，認真負責，具有高度的親和力與榮譽心，是師生心目中優秀的志工典範。

東女校長曹學仁表示，志工服務是12年國教課綱綜合活動的重要教學單元，也是課程融入的重大議題。未來除持續辦理及推動志工服務相關活動外，也會組成教師社群針對該項議題發展專業課程，讓學生與社區在結構式的課程架構下，盡力執行志工服務的理念與作法。

(中時)